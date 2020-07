Estudo revela que fazer sexo pelo menos uma vez por semana reduz para metade risco de morte prematura

De acordo com um novo estudo, fazer sexo pelo menos uma vez por semana pode mesmo ajudar a reduzir para metade o risco de morte prematura.

O estudo, que contou com a participação de 15.269 pessoas com idade média de 39 anos, acompanhou os adultos durante 11 anos.

Cerca de 72% confessaram que praticavam sexo pelo menos uma vez por mês, enquanto 36% admitiu ter relações sexuais, pelo menos, uma vez por semana.

Durante o estudo, 228 pessoas morreram. 29 mortes foram derivadas de doenças cardiovasculares e 62 de cancro.

Os investigadores da Universidade de Washington descobriram que os participantes que faziam sexo pelo menos uma vez por mês tinham menos 49% de probabilidades de morrer precocemente.

Em termos de doenças cardiovasculares, a probabilidade de morte prematura era de menos de 21%. No que toca ao cancro, a probabilidade era de menos de 69%.

De acordo com o jornal britânico The Sun, as brincadeiras e atividades sexuais frequentes podem ajudar mesmo a prevenir o cancro ou doenças cardíacas, uma vez que durante o sexo são libertadas substâncias químicas, "que aumentam a saúde mental e promovem a atividade das "células assassinas naturais" ".