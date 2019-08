Estudo revela que mais de 20% dos jovens não tem amigos

Uma pesquisa realizada pela empresa de estudos de mercado YouGov e publicado no Journal of Social and Clinical concluiu que 22 por cento dos 'millennials' (jovens adultos que nasceram entre a década de 1980 e o ano de 2000) nos Estados Unidos da América não têm amigos, tornando-se assim a geração mais solitária de todas.

O estudo contou com a participação de 1254 inquiridos com mais de 18 anos e foram várias as conclusões a retirar. 27 por cento dos millennials consideraram não ter amigos próximos e um terço da população confessou sentir-se solitário muitas vezes ou "sempre", admitindo também ter dificuldades em estabelecer relações de amizade.





Houve ainda 70 por cento dos jovens que referiram ter pelo menos um melhor amigo – o que acaba por ir contra os dados anteriormente mencionados – mas o estudo avançou que esses dados podem sugerir que essa pessoa seja o único amigo dos inquiridos. 27 por cento dos jovens avançou ainda que não sente "necessidade de ter amigos".

Os autores do estudo relacionam os dados extraídos a partir da pesquisa com a utilização das redes sociais com a menor qualidade de vida dos jovens.