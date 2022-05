Estudo revela que oceanos estão a perder a memória. E a culpa é do Homem

Não são só os seres humanos que podem sofrer de perda de memória, o oceano também pode sofrer desta condição. De acordo com um estudo da Science Advances, o mar está a perder a memória e o responsável é o Homem. "É quase como se o oceano estivesse a desenvolver amnésia", alertou o responsável pelo estudo, Hui Shi.

Contrariamente ao clima, que se altera rapidamente, o oceano varia lentamente e apresenta uma persistência, ou memória, constante. Por este motivo, a memória do mar é utilizada, frequentemente, na previsão das condições do oceano.

Este problema, que está a agravar de ano a ano devido ao aquecimento global, vai dificultar o trabalho dos cientistas a antecipar as mudanças oceânicas. Também vai ter um forte impacto nos ecossistemas marinhos e na própria pesca, uma vez que os pescadores dependem bastante destas previsões.



A instabilidade do mar pode ter consequências na temperatura, na precipitação e nos eventos climatéricos extremos.

Os investigadores acreditam que a memória do oceano vai diminuir na maior parte do mundo até ao final do século XXI. Os modelos apontam que algumas regiões vão ter perdas de memória de até 100%.