Estudo sugere que as duas doses da vacina da Pfizer só oferecem parte da proteção contra variante Ómicron

As duas doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 poderão oferecer apenas uma parte da proteção necessária contra a variante Ómicron.



De acordo com um estudo de um laboratório do Instituto de Pesquisa em Saúde de África na África do Sul, as pessoas que receberam duas doses e que estiveram infetadas conseguiram neutralizar a infeção, sugerindo que uma terceira dose poderá reforçar a imunidade.







O laboratório analisou o sangue de 12 pessoas apenas vacinadas com duas doses, visto que ainda não há doses de reforço disponíveis para os utentes em África do Sul.



A virologista Sandra Ciesek, do Hospital Universitário de Frankfurt, descobriu um outro pormenor. Expondo o sangue de indivíduos vacinados a diferentes variantes do vírus, a especialista descobriu que a capacidade de criar uma resposta de anticorpos à variante Ómicron em pessoas que receberam três injeções de BioNTech / Pfizer foi até 37 vezes menor do que a resposta à variante Delta.



O estudo ainda não foi publicado, sendo estes apenas dados da investigação.



Numa publicação no Twitter, Sandra ressalva que "faz sentido desenvolver uma vacina que seja adaptada à Ómicron".

A variante, detetada pela primeira vez em África do Sul no mês passado, fez soar os alarmes em todo o mundo, com vários países a confirmarem casos.