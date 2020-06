Estudo sugere que coronavírus começou a propagar-se em agosto

O novo coronavírus pode ter começado a propagar-se na China em agosto de 2019, de acordo com o que avança o novo estudo realizado pela Universidade de Medicina de Harvard.Apesar do início do surto ter sido identificado em dezembro, uma equipa de investigadores de Harvard recorreu a dados anteriores para investigar a possibilidade de o vírus poder ter começado a circular antes do início da pandemia.Tendo por base 111 imagens de satélite de parques de estacionamento de hospitais em Wuhan e as consultas realizadas no motor de busca relacionadas com os sintomas 'tosse' e 'diarreia', os investigadores identificaram uma "tendência ascendente no tráfego hospitalar e no volume de pesquisas" desde o final do verão de 2019, revelando um aumento acentuado no mês de agosto.

"Embora as pesquisas sobre o sintoma respiratório 'tosse' tenham mostrado flutuações sazonais coincidentes com as estações, a 'diarreia' é um sintoma mais específico da covid-19 e só mostra uma associação com a atual pandemia", pode ler-se.



"Apesar de não podermos confirmar se o aumento do volume esteve diretamente relacionado com o novo vírus, as evidências corroboram outros trabalhos recentes que mostram que a emergência começou antes da identificação no mercado", acrescenta o estudo.