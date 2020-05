Estudos concluem que hidroxicloroquina é inútil na luta contra o coronavírus

Os investigadores franceses concluíram que não há uma significativa dos sintomas do coronavírus em doentes sujeitos a tratamentos com cloroquina, um fármaco utilizado no tratamento da malária.

Um estudo, que contou com a participação de 181 pacientes internados com coronavírus num hospital de Paris, em França, revelou que o medicamento foi inútil para tratar a Covid-19.

Foi também provado que o mesmo fármaco não diminui o risco de morte caso um doente esteja hospitalizado e com uma pneumonia grave.

Um outro estudo, desta vez na China, revela que a hidroxicloroquina não reduziu o vírus nos doentes que, neste caso, eram leves e moderados. As variações também não foram significativas. Os doentes internados relataram, no entanto, alguns episódios de diarreia após a administração do fármaco.

Os resultados dos dois estudos foram publicados na edição do British Journal of Medicine e demonstram que o medicamento foi ineficaz para recuperar os doentes infetados pela Covid-19.

A hidroxicloroquina é utilizada no tratamento de doenças como a malária, a lúpus e a artrite reumatóide.

Recorde-se que o medicamento ganhou grande visibilidade atenção mundial depois que um estudo in vitro demonstrar a sua capacidade de atuação contra a SARS-CoV-2.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24