'Estupidez sem sentido': homem mata 20 cangurus numa noite e espalha clima de terror

Um homem que matou 20 cangurus numa noite está a ser procurado pelas autoridades em Nova Gale do Sul, na Austrália, depois de vários moradores terem encontrado duas estradas com os corpos espalhados.Segundo avança o jornal Daily Mail, a polícia acredita que um motorista os atropelou deliberadamente, este sábado à noite."Estamos a pedir a todos os residentes que procurem outras pessoas ou animais na área que possam ter ficado feridas e que estejam na zona", sublinhou um dos elementos das autoridades, de acordo com a mesma fonte.Um morador, Bob Evans, descreveu o incidente como uma "estupidez sem sentido". Outra moradora descreveu, ao mesmo jornal, cenas "horríveis".