FBI investiga 37 pessoas envolvidas na morte de polícia durante invasão ao Capitólio

O FBI está a investigar 37 pessoas relacionadas com a morte de um polícia Brian Sicknick, morto durante a invasão ao Capitólio no passado dia 6 de janeiro, avançou esta sexta-feira o The New York Times que teve acesso a um comunicado do departamento de investigação.Sicknick ficou ferido após ter sido atingido por um extintor de incêndio quando vários apoiantes de Donald Trump entraram, à força, no Capitólio. O polícia morreu mais tarde devido aos ferimentos.14 outros polícias que estavam no local ficaram feridos na sequência do ataque.Foi aberta uma investigação com várias agências agências federais envolvidas, incluindo os departamentos de Justiça e Segurança Interna, para dar resposta ao motim no Capitólio.Brian. Natural de Nova Jérsia antes esteve ao serviço na Guarda Aérea Nacional dos EUA, tendo servido durante dois anos no Médio Oriente, com participação na Operação Desert Shield e na Operação Enduring Freedom. Foi após deixar a carreira militar que ingressou na polícia.