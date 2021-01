Mais de 100 detidos e pelo menos 270 suspeitos identificados ligados ao ataque ao Capitólio

O FBI anunciou esta sexta-feita a detenção de mais de 100 pessoas e pelo menos 270 suspeitos identificados ligados ao ataque ao Capitólio no passado dia 6 de janeiro.O número foi avançado pelo diretor do FBI Christopher Wray que esteve esta sexta-feira reunido com o vice-presidente norte-americano Mike Pence para discutir o que está a ser feito para garantir a segurança no dia da tomada de posse do presidente eleito dos EUA Joe Biden.Mais de 140 vídeos e fotos foram analisados ao pormenor de forma a garantir a identificação dos intervenientes.A autoridade estima que o número de sspeitos possa ainda ascender aos 300.Foram ainda identificados mais de 200 suspeitos que constituem uma ameaça à segurança no dia da tomada de posse de Biden.