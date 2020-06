EUA afastam uso de hidroxicloroquina em doentes hospitalizados por coronavírus

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), entidade reguladora do medicamento dos Estados Unidos, anunciou esta segunda-feira que vai deixar de usar a hidroxicloroquina em casos de urgência, ou seja, em doentes hospitalizados em estado grave.Segundo a FDA os riscos associados ao uso deste medicamento - um fármaco usado contra a malária que tem sido apoiado por Donald Trump para combater o vírus - são muitos e não há aparente benefício."À luz de eventos adversos cardíacos graves e outros efeitos colaterais graves, os benefícios conhecidos e potenciais da cloroquina e hidroxicloroquina não superam os riscos conhecidos e potenciais para o uso autorizado", escreveu o FDA num comunicado esta segunda-feira.O FDA emitiu uma autorização para o "uso de emergência" dos medicamentos em março. Ou seja, os médicos poderiam usar os medicamentos em pacientes hospitalizados com Covid-19, mesmo que não tivessem sido formalmente aprovados pela agência.No entanto, a entidade alertou os consumidores, em abril, para os efeitos negativos do uso de medicamentos para o tratamento do Covid-19 fora de um hospital ou num ensaio clínico formal devido ao risco de "sérios problemas" a nível cardíaco para alguns pacientes.De recordar que o presidente norte-americano, Donald Trump divulgou em maio que estava a tomar hidroxicloroquina diariamente para se prevenir da covid-19. Trump toma, segundo o próprio, o medicamento como um profilático, o que contraria as indicações oficiais da entidade reguladora do país.O Presidente dos Estados Unidos alegou que perguntou ao médico da Casa Branca se o podia tomar e este ter-lhe-á respondido "bem... se quiser" uma vez que os benefícios superariam os riscos.