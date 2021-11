EUA aguardam dados sobre nova estirpe da Covid-19 para avaliar suspensão de voos para África Austral

Os Estados Unidos vão esperar por mais dados antes de decidirem a suspensão do tráfego aéreo com a África Austral, devido à nova variante do novo coronavírus, disse esta sexta-feira o epidemiologista conselheiro da Casa Branca, Anthony Fauci.

Numa entrevista televisiva, Fauci garantiu que se pronunciará sobre o assunto logo que haja mais informações sobre esta variante inicialmente detetada na África do Sul, admitindo que a restrição de voos para a África Austral é uma possibilidade, mas que não haverá uma decisão nesse sentido "enquanto não houver razões científicas" para a tomar.

O conselheiro da Casa Branca explicou ainda que, neste momento, esta nova variante não foi detetada nos Estados Unidos e que um grupo de cientistas do país já está em contacto com os seus colegas sul-africanos para obter em primeira mão todas as informações disponíveis.