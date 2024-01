EUA alertam navios com bandeira norte-americana para evitarem costa do Iémen

A marinha de guerra dos EUA alertou hoje navios com bandeira norte-americana para evitaram nos próximos três dias rotas perto do Iémen e do golfo de Aden, após múltiplos ataques aéreos norte-americanos e do Reino Unido contra posições dos Houthis.

O aviso surgiu após os Houthis, que controlam cerca de dois terços do território do Iémen, ameaçarem retaliar dos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos e que estão a suscitar receios sobre um alastramento do conflito numa região já assolada pela guerra de Israel na Faixa de Gaza.

A Casa Branca já admitiu a possibilidade de uma retaliação pelos Houthis.