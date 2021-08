O assessor para a Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos admitiu este domingo que a ameaça de ocorrer um ataque terrorista perpetrado pelo Estado Islâmico no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, "é real e persistente".Recorde que as tropas norte-americanas encontram-se no local para facilitarem a retirada dos cidadãos dos países aliados e de todos os afegãos cujas vidas corram perigo em Cabul.