EUA anunciam novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de dois mil milhões de dólares

Os Estados Unidos da América anunciaram esta quarta-feira que vão enviar um pacote de ajuda militar no valor de dois mil milhões de dólares (mais de 1.800 mil milhões de euros) para Ucrânia. O anúncio surge enquanto o país de leste sofre uma forte investida russa que tem obrigado as forças ucranianas a recuar.Os norte-americanos anunciaram que entre as armas que serão fornecidas estão mísseis de longo alcance que conseguem atingir alvos a mais de 150 quilómetros. Os mísseis que a Ucrânia possui neste momento apenas alcançam os 80 quilómetros, de acordo com a agência Reuters.Com este reforço militar a Ucrânia será capaz de alcançar quase todo o território ocupado pelas forças militares russas, com exceção da maior parte da península da Crimeia.O assessor da presidência ucraniana Mykhilo Podolyak revelou que estão em curso as negociações para o fornecimento dos mísseis de longo alcance, bem como de aviões militares.