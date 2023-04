EUA anunciam reforço do combate ao fentanil que chega ao México

Os Estados Unidos anunciaram terça-feira que vão reforçar a estratégia contra o consumo e o tráfico de fentanil do México, depois de semanas de críticas e desentendimentos com o país vizinho sobre o combate a esta droga sintética.

A Casa Branca fez o anúncio um dia antes de o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, e a secretária de Segurança do México, Rosa Icela Rodríguez, viajarem a Washington para discutir as políticas de ambos os países contra esta droga, produzida por cartéis mexicanos a partir da China.

"Numa época em que o fentanil mudou a forma como as substâncias ilícitas são produzidas e traficadas, o governo anuncia uma estratégia reforçada para salvar vidas interrompendo o tráfico de fentanil e seus precursores para os Estados Unidos", disse o executivo dos EUA em comunicado.

O governo norte-americano de Joe Biden lembrou que esse opiáceo é muito mais fácil de produzir e transportar do que drogas como heroína e cocaína, além de ser "significativamente mais letal", já que provocou mais de 100 mil mortes por overdose no ano passado no país.

Os Estados Unidos disseram que liderariam "uma coligação global" com vários parceiros para perseguir o comércio de drogas sintéticas e monitorizar precursores químicos usados ??ea sua fabricação.

No comunicado de hoje, a Casa Branca explicou que as apreensões de fentanil na fronteira aumentaram 31% no ano passado e que quase 4.000 pessoas foram levadas à justiça por tráfico dessa substância.

O executivo Biden também afirmou ter ampliado o acesso à naloxona, medicamento contra overdose de fentanil, e ter lançado campanhas para desencorajar o consumo dessa droga pelos jovens.

Nas últimas semanas, várias vozes da administração democrata dos Estados Unidos opinaram que o México deveria fazer mais na luta contra o fentanil e o crime organizado, enquanto a oposição republicana foi mais longe e pediu uma intervenção militar em território mexicano.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, respondeu que a crise de overdose de opioides é um problema de saúde pública que os Estados Unidos devem resolver e até negou que o fentanil seja fabricado em seu país, argumentando que essa substância chega à América do Norte pela Ásia.

O governo chinês respondeu esta semana que não há problema de tráfico ilegal de fentanil para o México, em resposta a uma carta que López Obrador enviou ao presidente chinês Xi Jinping sobre o assunto.