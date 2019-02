EUA apelidam de "teatro político" o referendo constitucional em Cuba

"Ninguém deve deixar-se enganar por este exercício, que visa perpetuar a ditadura do regime de partido único", declarou Mike Pompeo.

Por Lusa | 06:08

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, descreveu como um "teatro político" o referendo do passado domingo em Cuba, no qual os cubanos aprovaram a revisão da Constituição e reafirmaram o papel do Partido Comunista.

"Ninguém deve deixar-se enganar por este exercício, que visa perpetuar a ditadura do regime de partido único", declarou Mike Pompeo, em comunicado.

Para o chefe da diplomacia norte-americana, todo o processo para a realização de um referendo constitucional foi dominado por um "teatro político" e pela "repressão do debate público".