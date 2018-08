Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA aplicam sanções mais duras à Rússia

Washington deu 90 dias a Moscovo para tomar medidas ou ameaça agravar sanções.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Os EUA anunciaram novas sanções à Rússia por causa do ataque com o agente de nervos de fabrico russo Novichok contra o ex- -espião Sergei Skripal e a filha, Yulia, em março, no Reino Unido. Ficam restringidas, a partir de dia 22 deste mês, as exportações de tecnologia sensível se a Rússia não cumprir várias condições, entre elas a permissão de inspeções para verificar se estão a ser fabricadas na Rússia armas químicas e biológicas, em violação das normas internacionais.



As sanções deverão ainda passar pela revogação dos direitos de aterragem da companhia russa Aeroflot e a suspensão de laços diplomáticos, se a Rússia não tomar medidas "de remediação" num prazo de 90 dias.



Recorde-se que, no final de março, os EUA expulsaram 60 russos por suspeitas de espionagem, como parte de uma reação global ao ataque, que deixou Skripal e a filha em estado crítico após o ataque, em Salisbury, Inglaterra.



Os produtos tecnológicos que deixarão agora de ser exportados dos EUA para a Rússia incluem turbinas de gás, circuitos integrados e equipamento de calibragem usado no fabrico de aviões. A Rússia nega qualquer implicação no ataque de 4 de março.



PORMENORES

Reino Unido agradece

O governo britânico saudou o anúncio de novas sanções, considerando que mandam "uma forte mensagem à Rússia" de que não pode ter atos de provocação como o uso de armas químicas numa cidade britânica.



Vítimas acidentais

O alegado ataque russo com Novichock acabou por fazer uma vítima mortal. A britânica Dawn Sturgess morreu em julho depois de mexer numa garrafa contaminada com o agente de nervos usado contra Sergei Skripal e a filha. Charlie Rowley, companheiro de Dawn, foi também afetado mas sobreviveu.