A agência de medicamentos dos Estados Unidos (FDA) autorizou o uso de emergência da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em conjunto com a BioNTech. As primeiras doses chegam esta segunda-feira e são administradas nos próximos dias.O presidente cessante dos EUA, Donald Trump, anunciou que as primeiras vacinas, parte de um primeiro lote de 2,9 milhões de doses, já estavam em distribuição pelo país. “Através da nossa parceria com a Fedex e a UPS, já começámos a enviar a vacina para todos os estados”, acrescentou Trump.

O processo de aprovação de uma vacina tem estado sob forte pressão por parte da Casa Branca, que ameaçou demitir o responsável da FDA, caso a agência não aprovasse a utilização da vacina até sexta-feira. Donald Trump escreveu mesmo nas redes sociais que a agência era uma “grande, velha, lenta tartaruga” na gestão de vacinas.







Contentores de atum transportam fármaco

A transportadora Thermo King está a modificar os seus contentores, geralmente usados para transportar atum a 60 graus negativos, para poderem transportar vacinas contra a Covid-19 . Os contentores estão a ser adaptados para ficarem ainda mais frios e garantir a preservação dos fármacos até aos hospitais.







Peru suspende ensaios da vacina chinesa

Os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinopharm foram suspensos temporariamente no Peru, depois de terem sido detetados problemas neurológicos num dos voluntários. Cerca de 12 mil pessoas participaram nestes ensaios que deveriam terminar esta semana.



México aprova vacina da Pfizer

A Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários mexicana aprovou o uso de emergência da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em conjunto com a BioNTech. No total o México vai comprar 34,4 milhões de doses da vacina à Pfizer e prevê começar a administrar já este mês.



PANDEMIA PELO MUNDO

Novas restrições

O governador do estado de Nova Iorque anunciou que a partir de segunda-feira não vai ser permitido servir refeições no interior de bares e restaurantes. Porém, é possível continuar a servir nas esplanadas e a enviar refeições ao domicílio.



Início da vacinação

O Vaticano vai iniciar o plano de vacinação contra a Covid-19 no início do próximo ano. Os cerca de três mil trabalhadores e os 800 residentes da cidade do Vaticano, entre os quais o Papa Francisco, deverão receber a vacina produzida pela farmacêutica Pfizer.



Mais de 3 mil infeções

O Japão registou 3031 casos de infeção por Covid-19, o número diário mais alto contabilizado desde o início da pandemia, sendo que só na região metropolitana de Tóquio foram registadas 621 novas infeções. No total, o Japão já soma quase 179 mil casos de infeção por Covid-19.



RADAR COVID

Luvas "repelentes"

Uma empresa espanhola desenvolveu uma luva que é capaz de eliminar por completo, em apenas uma hora, o material genético da Covid-19 que esteja sob qualquer superfície infetada.



Recorde de mortes

Itália tornou-se o país europeu com mais mortes registadas devido à Covid-19, ultrapassando o Reino Unido, ao acumular 64 036 óbitos. No último dia o país contabilizou mais 649 óbitos.



Toma de vacina no Brasil

O número de brasileiros que não quer tomar uma vacina contra a Covid-19 aumentou para 22%, em comparação com os 9% em Agosto, sendo que a maioria afirmou que não toma uma vacina feita na China, avançou um inquérito da Datafolha.



Infeções acima de 13 mil

França contabilizou no último dia 13 947 infeções por Covid-19, marcando o quinto dia consecutivo com um registo diário de casos superior a 13 mil.