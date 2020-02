EUA assinam acordo de paz com os talibãs no Afeganistão

Os Estados Unidos da América assinaram um acordo de paz com os talibãs após 18 anos de conflito.Os EUA e os aliados concordaram em retirar as tropas do Afeganistão dentro de 14 meses, caso o acordo seja cumprido por todos.Este sábado, o secretário de estado dos EUA, Mike Pompeo, e os líderes talibã participaram numa cerimónia de assinatura do acordo em Doha, no Catar.Recorde-se que os EUA invadiram o Afeganistão semanas após os ataques de setembro de 2001, levado a cabo por al-Qaeda. Mais de 2400 militares americanos foram mortos durante o conflito. Cerca de 12 mil ainda estão no Afeganistão.