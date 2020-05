EUA autorizam utilização de medicamento remdesivir em doentes infetados com coronavírus

A FDA, a Agência norte-americana que regula os medicamentos, autorizou o uso do Remdesivir para os doentes infetados com coronavírus.

O remdesivir é um medicamento antiviral de ação direta que inibe a síntese de RNA viral. É um medicamento experimental, utilizado em cultura de células e modelos animais contra o vírus da Covid-19.



"Com base na totalidade das evidências científicas disponíveis para a FDA, é razoável acreditar que o remdesivir pode ser eficaz no tratamento do COVID-19 e que, quando usado sob a condições descritas nesta autorização, os benefícios conhecidos e potenciais de remdesivir quando usado no tratamento de COVID-19 superam os riscos conhecidos e potenciais dos produtos", pode ler-se no comunicado da FDA.



A distribuição do medicamento vai ser controlada pelo governo dos Estados Unidos.



Os doentes que receberam remdesivir, nos testes que começaram no final de fevereiro, tiveram uma recuperação 31% mais rápida do que aqueles que receberam apenas o placebo.