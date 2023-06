EUA avisa China que "não vai demorar muito para alguém se magoar"

Os Estados Unidos alertaram esta segunda-feira a China que "não demorará muito para que alguém se magoe", após manobras de um navio militar chinês, este fim de semana, perto de Taiwan, a metros do contratorpedeiro americano USS Chung-Hoon.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, em conferência de imprensa, expressou "a preocupação dos EUA" com o comportamento "inseguro e pouco profissional" da China.

Este tipo de eventos "podem levar a erros de cálculo quando há pedaços de metal desse tamanho, seja no ar ou no mar", disse John Kirby.

"Se operam tão de perto", continuou, "não vai demorar muito para que haja um erro de julgamento ou apenas um erro e alguém se magoe. E isso tornou-se inaceitável, deveria ser inaceitável também para eles", afirmou.

John Kirby considerou que há um aumento crescente da agressividade pelas forças chinesas, principalmente no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da Ásia.

O incidente com o contratorpedeiro americano e o navio de guerra chinês no Estreito de Taiwan, no sábado, ocorre após o Pentágono ter denunciado, em 30 de maio, manobras "desnecessárias" e "agressivas" de um caça chinês para intercetar um avião de reconhecimento dos EUA no Mar da China Meridional.