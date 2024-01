EUA confirmam ataque a navio mercante no golfo de Aden

Os Estados Unidos confirmaram um ataque contra um navio mercante, na quinta-feira, reivindicado pelos rebeldes Huthis do Iémen, sem causar feridos ou danos.

A tripulação do Chem Ranger "viu mísseis caírem na água perto do navio" e "não registou feridos ou danos", tendo "prosseguido na rota", escreveu o comando militar norte-americano no Médio Oriente (Centcom) na rede social X (antigo Twitter).

Os rebeldes Huthis do Iémen tinham reivindicado um ataque contra um navio norte-americano, no golfo de Aden, na mais recente ofensiva deste grupo xiita apoiado pelo Irão contra os transportes comerciais.