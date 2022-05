EUA continuam "preocupados" após visita de responsável da ONU a Xinjiang

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken expressou "preocupação" com as possíveis restrições colocadas à visita a Xinjiang, região do noroeste da China, da alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

Num comunicado divulgado no sábado, Blinken acusou a China de "esforços para restringir e manipular a visita" de Bachelet a Xinjiang, onde alegadamente se têm registado abusos contra minorias muçulmanas, como os uigures.

A visita "não permitiu uma avaliação completa e independente da situação dos direitos humanos, inclusive em Xinjiang", lamentou o secretário de Estado norte-americano.