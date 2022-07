EUA, Coreia do Sul e Japão condenam lançamento de mísseis em junho por Coreia do Norte

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão condenaram esta sexta-feira o lançamento ilegal de mísseis feito pela Coreia do Norte em junho, defendendo uma maior cooperação entre os três Estados face à ameaça que Pyongyang constitui.

A crítica foi formalizada em comunicado assinado pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pelo Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, e pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, divulgado no fórum de ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 (grupo as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia), que decorre na Indonésia.

Blinken "reiterou o seu compromisso para com a desnuclearização completa da península coreana", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.