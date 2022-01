O Pentágono alertou que uma eventual guerra entre a Rússia e a Ucrânia seria “horrível”, com elevadíssimas baixas para ambos os lados, mas garantiu que ainda há tempo para uma solução diplomática.









Os EUA anunciaram sexta-feira que a Rússia já concentrou tropas e meios militares suficientes junto às fronteiras da Ucrânia para lançar uma ofensiva em grande escala. “Se essas forças atacarem a Ucrânia, isso teria consequências muito significativas e provocaria elevadíssimas baixas de ambos os lados. Seria horrível, terrível. E desnecessário”, afirmou Milley, acrescentando que uma solução diplomática “ainda é possível”. A opinião é partilhada pelo secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, que garantiu que um conflito “não é inevitável” e que ainda existe “tempo e espaço” para a diplomacia. “Putin ainda pode fazer o que está certo. Pode retirar as suas tropas e escolher o diálogo e a diplomacia”, apelou.

Os comentários foram feitos pouco depois de o presidente Joe Biden ter confirmado que os EUA estão a preparar-se para enviar tropas para reforçar as forças da NATO. “Vamos transferir tropas para o Leste da Europa e para os países da NATO a curto prazo. Mas não serão muitas”, disse Biden, que na semana passada colocou 8500 militares de prontidão para serem enviados para a Europa.



Rússia termina manobras junto à Ucrânia

A Rússia anunciou ontem a conclusão dos exercícios de prontidão para o combate que levou a cabo nos últimos dias no Distrito Militar Oeste, junto às fronteiras com a Ucrânia, Bielorrússia, países Bálticos e Finlândia. “Todas as tarefas definidas para as tropas no contexto de verificar as suas capacidades de combate foram totalmente cumpridas”, afirmou o general Alexandr Zhuravliov, comandante-chefe do Distrito Militar Oeste, acrescentado que as unidades envolvidas iriam regressar aos seus quartéis.