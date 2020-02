EUA deportam mais 130 brasileiros com o apoio de Jair Bolsonaro

Os Estados Unidos voltaram a deportar brasileiros que tentaram entrar ilegalmente no país ou que, ao serem abordados pelas autoridades policiais, não conseguiram provar terem residido em território norte-americano ininterruptamente nos últimos dois anos.



A nova deportação em massa, a terceira desde outubro de 2019, contou com o apoio do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fortemente criticado no Brasil pela sua subserviência ao presidente norte-americano, Donald Trump, seu maior ídolo declarado.





Desta forma, foram deportados 130 cidadãos brasileiros, detidos em diversas regiões dos EUA. O voo, fretado pelas autoridades norte-americanas, chegou ao Aeroporto Internacional de Confins, na área metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado brasileiro de Minas Gerais, pouco antes da meia noite deste sábado, dia 8.

No final de janeiro, outro voo tinha devolvido ao Brasil aproximadamente mais 70 brasileiros detidos nos EUA em situação supostamente irregular. O primeiro desta série polémica de voos foi realizado em outubro do ano passado, também com cerca de 70 brasileiros.

As deportações com a anuência do governo brasileiro estavam proibidas desde 2006, durante o governo de Lula da Silva, mas Bolsonaro ao assumir a presidência, em janeiro de 2019, mudou essa directriz.



Admirador entusiástico de Trump, e fazendo de tudo para ser ou parecer próximo ao americano, Bolsonaro autorizou as deportações, e dias depois afirmou que, se os brasileiros não quiserem passar pelo constrangimento da detenção nos EUA e da deportação, é só não tentarem entrar ilegalmente no país.

Há dias, mostrando mais uma vez o quanto admira o presidente dos EUA, Jair Bolsonaro fez uma live (transmissão ao vivo pela internet) a assistir pela televisão durante uma hora ao discurso que Donald Trump fez após ter sido ilibado no processo de impeachment que sofreu no Congresso americano.A live, durante a qual Bolsonaro fez vários comentários enaltecendo Trump, rendeu ao presidente brasileiro uma verdadeira chuva de críticas nas redes sociais, sendo chamado, entre outras coisas que não dá para repetir aqui, de "bajulador" do americano