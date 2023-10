EUA diz que caça chinês se aproximou a menos de três metros de bombardeiro

Um caça chinês aproximou-se a menos de três metros de um bombardeiro norte-americano B-52 que sobrevoava o Mar do Sul da China, quase provocando um acidente, informou esta sexta-feira o Exército dos Estados Unidos.

Durante a interceção noturna, o caça bimotor Shenyang J-11 aproximou-se do avião da Força Aérea dos Estados Unidos a uma "velocidade excessiva e descontrolada, voando por baixo, à frente e a menos de três metros do B-52, colocando ambas as aeronaves em risco de embate", afirmou o Comando para o Indo-Pacífico dos EUA, em comunicado.

"Estamos preocupados com o facto de o piloto não ter consciência de que esteve muito perto de provocar um embate", lê-se na mesma nota.