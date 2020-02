EUA e Alemanha espiaram aliados

Durante quase cinco décadas, mais de uma centena de países, incluindo Portugal, usaram dispositivos de fabrico suíço para encriptar as suas comunicações governamentais, diplomáticas e militares sem saberem que as mesmas estavam a ser intercetadas pela CIA e pelo BND, os serviços secretos alemães, que controlavam em segredo a empresa que vendia os dispositivos.



Digno de uma novela de John Le Carré, o "golpe de espionagem do século", como foi considerado pela CIA, foi agora revelado numa investigação do ‘Washington Post’ e da televisão alemã ZDF.

Sediada num país neutral, a Suíça, a empresa Crypto AG, fundada pelo inventor russo Boris Hagelin, vendeu milhares de máquinas de encriptação a inimigos e aliados dos EUA entre a década de 50 e 2018. O que os clientes não sabiam é que a CIA e o BND conseguiam intercetar e desencriptar as mensagens transmitidas através destas máquinas.



Desta forma, os EUA e a Alemanha conseguiram ter acesso a comunicações secretas de países como o Irão, a Índia e o Paquistão, mas também de aliados como Espanha, Portugal e até Vaticano. Durante os anos 80, em plena Guerra Fria, 40% das mensagens intercetadas pela CIA eram provenientes de dispositivos Crypto adulterados. Como se não bastasse, a CIA e o BND ganharam milhões com a venda das máquinas.

O inventor da Crypto, Boris Hagelin, foi convencido a trabalhar para a CIA pelo mestre de encriptação americano William Friedman. O acordo foi selado com um aperto de mão no Cosmos Club de Washington em 1951. Nos anos 70, a CIA e o BND compraram secretamente a companhia.Em 1989, durante a invasão americana do Panamá, o ditador Manuel Noriega refugiu-se na nunciatura apostólica, mas a sua localização foi traída pelas mensagens encriptadas trocadas entre a nunciatura e o Vaticano através de uma máquina Crypto. A CIA usou ainda os dispositivos para espiar as comunicações iranianas durante a crise dos reféns de 1979 e para intercetar as comunicações argentinas durante a guerra das Malvinas.máquinas de encriptação portáteis criadas por Hagelin foram usadas pelos soldados americanos na II Guerra. Medo de que a tecnologia caísse em mãos erradas levou a CIA a fazer acordo com inventor russo.As máquinas de encriptação substituem uma letra por outra ao acaso. A mensagem só pode ser decifrada por uma máquina idêntica. A CIA possuía a chave da encriptação, o que tornava fácil descodificar as mensagens depois de intercetadas.