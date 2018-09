EUA e Canadá voltam às negociações sobre novo acordo comercial

Washington alcançou um acordo preliminar com o México a 27 de agosto.

Uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Canadá, para chegar a acordo sobre um novo tratado comercial, realiza-se esta quarta-feira depois de Washington ter alcançado um acordo preliminar com o México a 27 de agosto.



A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, e o representante do Comércio Exterior norte-americano, Robert Lighthizer, informaram na última ronda negocial, na sexta-feira, que não tinham chegado a acordo, mas que as conversações tinham sido construtivas e que tinham feito progressos.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, veio entretanto defender que, após o acordo de renegociação com o México do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), não existe "necessidade política" de incluir o Canadá, o outro signatário do NAFTA, na nova versão do tratado.



Trump disse esperar que o Canadá aderisse também à revisão do NAFTA, mas admitiu estar disposto a ficar apenas com um acordo bilateral com o México.



"Não há necessidade política de manter o Canadá no novo acordo do NAFTA. Se não fizermos um acordo justo para os Estados Unidos, depois de uma década de abuso, o Canadá estará fora", escreveu numa mensagem publicada na rede social Twitter, citada pelas agências internacionais.



Desde que chegou à Casa Branca, em janeiro de 2017, Trump caracterizou o NAFTA, assinado em 1994, como um acordo "desastroso" para os Estados Unidos.