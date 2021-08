EUA e Espanha acordam uso de bases militares para acolher até 4 mil afegãos

A Espanha acordou com os Estados Unidos que as bases militares de Rota, em Cadiz, e de Morón de la Frontera, perto de Sevilha, poderão acolher durante duas semanas até 4 mil afegãos que colaboraram com os EUA.

De acordo com a agência espanhola de informação, a Efe, a Espanha assinou hoje um memorando de entendimento com os EUA, no âmbito do Convénio de Cooperação para a Defesa, que fará com que os voos norte-americanos aterrem nas bases navais de Rota e de Morón com afegãos que estão em trânsito para um acolhimento mais permanente nos Estados Unidos.

O comunicado da embaixada dos EUA em Madrid, citado pela Efe, agradece "a colaboração do governo espanhol" nesta questão e salienta a proximidade entre os dois países.