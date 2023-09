Cinco iraniano-americanos detidos há vários anos no Irão foram libertados na segunda-feira numa rara troca de prisioneiros entre os EUA e o Irão, países que há décadas não têm relações diplomáticas.



O acordo, negociado ao longo de vários meses por diplomatas do Qatar e de Omã, envolveu a libertação de cinco iraniano-americanos detidos por “razões políticas” no Irão em troca da libertação de outros tantos iranianos detidos nos EUA, a maioria por violação das sanções contra o regime de Teerão.









