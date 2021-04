EUA e Japão comprometem-se a trabalhar juntos para enfrentar 'desafios' da China

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, comprometeram-se na sexta-feira a trabalhar "juntos" para enfrentar os "desafios colocados pela China".

"Estamos empenhados em trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios colocados pela China e em questões como o Mar da China Oriental, o Mar do Sul da China, mas também a Coreia do Norte", disse Biden numa conferência de imprensa conjunta no Jardim das Rosas da Casa Branca, após o primeiro encontro oficial com um líder estrangeiro em Washington desde a sua tomada de posse.

"Estamos a trabalhar em conjunto para demonstrar que as democracias podem ganhar as competições do século XXI, apresentando resultados para o seus povos", acrescentou.