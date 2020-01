EUA e Japão já começaram a retirar cidadãos da China

O Japão e os Estados Unidos já começaram a retirar os seus cidadãos de Wuhan, o epicentro da epidemia de coronavírus que já matou 132 pessoas e infetou mais de cinco mil em quase duas dezenas de países. A operação de repatriamento de cidadãos europeus, incluindo portugueses, deverá avançar nas próximas horas.Um avião transportando 206 japoneses retirados de Wuhan aterrou esta quarta-feira de manhã no aeroporto de Tóquio, onde tinha à sua espera um vasto dispositivo médico. Quatro passageiros foram imediatamente levados para os hospitais por suspeita de estarem infetados, enquanto os restantes foram encaminhados para as suas residências com indicações para evitarem ao máximo o contacto externo. Já no caso dos americanos, o avião que os transportava fez escala em Anchorage, no Alasca, para um primeiro controlo sanitário, antes de seguir para uma base militar da Califórnia onde serão submetidos a novos testes e possível isolamento.Pelo menos 17 portugueses manifestaram intenção de deixar a China, o que deverá acontecer nas próximas horas, com a chegada de dois aviões enviados pela UE para retirar os seus cidadãos. O Reino Unido, a Espanha e a Austrália anunciaram, entretanto, que os seus cidadãos repatriados da China serão colocados em quarentena durante duas semanas.