EUA e países bálticos acordam reforçar cooperação para proteger rede energética

Os Estados Unidos e os países do Báltico acordaram este domingo reforçar a cooperação para proteger a rede de energia báltica contra os ciberataques, enquanto Lituânia, Letónia e Estónia se desligam da rede elétrica russa.O secretário norte-americano da Energia, Rick Perry, e os seus homólogos lituano, letão e estoniano qualificaram este acordo de "momento crucial para os países do Báltico no fortalecimento da cibersegurança" das infraestruturas energéticas estratégicas.A Lituânia indicou estar à procura de empresas tecnológicas norte-americanas capazes de atualizar o 'software' usado para controlar os sistemas de energia, a fim de impedir ataques de piratas informáticos russos suscetíveis de perturbar o fornecimento de energia."O setor de energia lituano continua a ser um alvo cibernético russo, a rede está a ser constantemente examinada, é por isso que procuramos as tecnologias de segurança norte-americanas para os nossos sistemas de produção e distribuição de energia", afirmou o alto responsável lituano de cibersegurança, Edvinas Kerza, que participou nas conversas com Rick Perry, em declarações à Agência France Presse.O ministro da Energia, Zygimantas Vaiciunas, afirmou que os ministros do Báltico também concordaram com Rick Perry em constituir, nos próximos seis meses, uma plataforma de cooperação para os especialistas em segurança dos quatro países.A Lituânia, a Letónia e a Estónia devem passar a integrar a rede energética europeia em 2025, rompendo com a rede russa.