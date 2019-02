EUA e Vietname assinam acordos comerciais, incluindo venda de 110 aviões

Acordos assinados com os vietnamitas antecederam a cimeira histórica que vai acontecer esta tarde entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

Por Lusa | 08:34

Os Presidente dos Estados Unidos e do Vietname assinaram esta quarta-feira, em Hanói, vários acordos comerciais, incluindo a venda de 110 aviões, materiais e serviços de manutenção aéreos, no valor de 21 mil milhões de dólares.



Os acordos assinados com os vietnamitas antecederam a cimeira histórica que vai acontecer esta tarde, na capital do país asiático, entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.



Esta é a segunda cimeira entre Trump e Kim, depois da reunião em Singapura, no ano passado, e no centro das negociações está a desnuclearização da península coreana, que os EUA colocaram como condição prévia para concluir um tratado de paz entre as duas Coreias, dando seguimento a compromissos estabelecidos na primeira cimeira.



O maior negócio assinado esta manhã foi entre a fabricante de aeronaves Boeing, com sede em Chicago, que anunciou a venda de 100 aviões 737 MAX para a transportadora vietnamita Vietjet.



Além disso, a Bamboo Airways vai adquirir dez Boeing 787-9 e a companhia estatal Vietnam Airlines concordou em adquirir serviços no valor de 100 milhões de dólares à empresa norte-americana Sabre Corporation.



"Estes acordos vão criar mais de 83.000 empregos nos EUA e proporcionar maior segurança e confiabilidade aos passageiros internacionais do Vietname", disse fonte da Casa Branca à agência noticiosa espanhola EFE.



A assinatura do contrato contou com a presença do presidente da Boeing, Kevin McCallister, e da presidente da VietJet, Nguyen Thi Phuong Thao, uma das mulheres mais poderosas do Vietname.



"Espero que grandes coisas aconteçam mais tarde durante o encontro [com Kim], mas muitas coisas boas já estão a acontecer antes, como a assinatura de acordos comerciais", disse Trump, ao homólogo vietnamita, Nguyen Phu Trong, durante a assinatura dos acordos.



O Vietname "fez um trabalho incrível num curto espaço de tempo", afirmou Trump, referindo-se à evolução económica do país asiático, destacando que o mesmo poderá vir a acontecer com a Coreia do Norte.



"Podemos transformar a Coreia do Norte numa grande potência económica", disse.



O Presidente norte-americano saudou ainda a redução do défice comercial dos EUA com o Vietname e recomendou que o país asiático assine mais acordos comerciais, lembrando que "os Estados Unidos têm o melhor equipamento militar do mundo".



Após a assinatura dos acordos, Trump foi recebido na sede do Governo vietnamita pelo primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc, para um almoço de trabalho antes do encontro com Kim.