EUA emitem primeiro passaporte com "X" na identificação de género

.@StateDept continues to take steps to demonstrate our commitment to promoting the freedom, dignity, and equality of all people - including LGBTQI+ U.S. citizens. https://t.co/39tqEgJiNo — Ned Price (@StateDeptSpox) October 27, 2021

Os Estados Unidos emitiram esta quarta-feira o primeiro passaporte com identificador de género "X", que reconhece o direito a quem não se identifica como homem ou mulher.O marco foi assinalado pelo Departamento de Estado, que pretende alargar a opção de género neutro a mais candidatos no próximo ano, relata o New York Times.O passaporte foi emitido para Dana Zzyym, veterano militar que vive no Colorado e que se assumiu como intersexual quando trabalhava na Universidade daquele estado. Nascido e criado como rapaz, Zzyym nasceu com características de ambos os sexos e submeteu-se a várias cirurgias para tornar a aparência totalmente masculina. No passado, viu-lhe ser recusado um passaporte onde escreveu "intersexual" entre os locais "M", de masculino, e "F", de feminino e escreveu uma carta onde sugeria que fosse colocado um "X" no local destinado ao género.Desde 2015 tem travado uma batalha judicial contra o Departamento de Estado e mostra agora "entusiasmo" por este novo passo, por si próprio, mas também "pelos outros intersexuais e pessoas inconformadas".O pedido do formulário para alterar o género está ainda sujeito à aprovação do Gabinete de Gestão e Orçamento, que aprova este tipo de documentos.