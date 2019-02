Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA enviam mais ajuda humanitária à população da Venezuela

Avião com 200 toneladas de comida e medicamentos aterrou na Colômbia.

Por Rita F. Batista | 08:38

Um avião de carga da Força Aérea dos EUA com 200 toneladas de ajuda humanitária para a população venezuelana aterrou este domingo em Cúcuta, cidade colombiana na fronteira com a Venezuela, em preparação para a grande operação de distribuição de auxílio que o líder opositor Juan Guaidó anunciou para o próximo fim de semana e que o regime de Nicolás Maduro promete travar.



Este foi o primeiro de três carregamentos de ajuda dos EUA previstos para os próximos dias, que se vão juntar a um outro carregamento de comida e medicamentos que chegou no início do mês e que se encontra num armazém junto ao aeroporto. Outros carregamentos vão ser enviados para o Brasil e para a ilha de Curaçao.



Guaidó prometeu que uma "avalanche humanitária" chegará à Venezuela a partir do próximo sábado e exortou os seus apoiantes a concentrarem-se na fronteira, vestidos de branco em sinal de paz, para levarem a ajuda aos mais necessitados.



O líder opositor, que anunciará esta segunda-feira os planos da operação, apelou ainda aos militares para permitirem a entrada da ajuda: "Têm uma semana para fazer o que é correto. Vão estar ao lado da vossa família e do povo ou do usurpador que continua a mentir?", questionou. Maduro diz que a Venezuela não precisa de ajuda e que se trata de uma "invasão encapotada" dos EUA.