EUA enviam tropas para o Leste da Europa

Os EUA vão enviar, nos próximos dias, três mil militares para o Leste da Europa, a fim de tranquilizar os aliados europeus preocupados com uma eventual invasão russa da Ucrânia. Este contingente soma-se aos 8500 efetivos colocados em estado de prontidão no mês passado para reforçar as defesas europeias caso a Rússia inicie uma agressão militar.









“É importante enviarmos um sinal forte ao senhor Putin e ao Mundo de que a NATO importa aos EUA e aos nossos aliados”, afirmou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

Fontes militares afirmam que dois mil efetivos serão enviados de Fort Bragg, Carolina do Norte. Desses, 1700 têm como destino a Polónia e 300 seguirão para a Alemanha. Os restantes mil estão já estacionados em solo alemão e serão transferidos para a Roménia.









Leia também “Unanimidade total” face à ameaça da Rússia Este reforço militar surge no mesmo dia em que o jornal espanhol ‘El País’ divulgou as propostas constantes dos documentos confidenciais entregues pelos EUA e pela NATO à Rússia para resolver a crise na Ucrânia. Washington terá proposto não enviar tropas nem mísseis para a Ucrânia caso a Rússia aceite fazer o mesmo. Mas, para que essas propostas sejam debatidas, os EUA exigem a retirada, “imediata e de forma verificável”, dos milhares de militares que a Rússia tem na fronteira da Ucrânia e que continua a reforçar todos os dias.

Rússia chama “ignorante” a MNE britânica

A Rússia condenou esta quarta-feira a “estupidez e ignorância dos ministros britânicos” depois de a MNE do Reino Unido, Liz Truss, ter afirmado que o país ia “enviar ajuda para os nossos aliados Bálticos do mar Negro [os países Bálticos e o mar Negro ficam em lados opostos da Europa, como mostra o mapa ao lado]”. “Sra. Truss, o seu conhecimento de história nada é comparado ao de geografia”, escreveu a porta-voz do MNE russo. Quanto a Boris Johnson, a braços com o ‘Partygate’, a Rússia diz que “está muito confuso”.