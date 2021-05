O presidente norte-americano Joe Biden exigiu esta quarta-feira uma “desescalada imediata” na ofensiva de Israel contra o Hamas, numa altura em que aumentam os sinais de que um cessar-fogo poderá estar iminente.









Biden falou ao telefone com Netanyahu e, ao contrário do que tinha acontecido na segunda-feira, exigiu uma cessação imediata das hostilidades. “O presidente disse que esperava uma desescalada significativa ainda hoje [quarta-feira] de modo a abrir caminho a um cessar-fogo”, disse a porta-voz da Casa Branca. Porém, Netanyahu deixou entender que uma redução das hostilidades não está nos seus planos imediatos. “Estou determinado em continuar esta operação até o seu objetivo ser alcançado: restabelecer a calma e a segurança para todos os cidadãos de Israel”, afirmou em comunicado.

Apesar destas afirmações, o Egito avançou que os dois lados já acordaram nos bastidores um princípio de acordo de cessar-fogo, que deverá entrar em vigor antes do final da semana.





No terreno pouca coisa mudou até ao final da tarde desta quarta-feira, com Israel a bombardear intensamente posições do Hamas em Gaza e o grupo extremista a responder com mais de 50 rockets. Foram ainda lançados quatro rockets a partir do sul do Líbano, que não fizeram feridos mas motivaram uma forte resposta da artilharia israelita.