EUA exigem retirada de tropas sérvias

Os EUA estão preocupados com a presença de militares sérvios ao longo da fronteira do Kosovo e pedem a Belgrado a retirada das suas forças. Devido ao aumento da tensão nos últimos dias, os EUA contactaram a Sérvia e o Kosovo. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, conversou por telefone, na sexta-feira, com o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, instando-o a “travar de imediato a escalada e a regressar ao diálogo”, e o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, falou com o primeiro-ministro do Kosovo para discutir os incidentes e enfatizou a importância do diálogo.









Ver comentários