Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA fazem ultimato ao regime de Teerão

Mike Pompeo ameaça Irão com “as maiores sanções da história”.

08:31

O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo ameaçou esta segunda-feira o Irão com "as maiores sanções da história" se o regime de Teerão não acatar uma lista de 12 exigências, incluindo o fim de todas as atividades nucleares e balísticas, a retirada das forças iranianas da Síria e o corte do apoio aos rebeldes houthis do Iémen e aos terroristas do Hezbollah e do Hamas.



A nova estratégia da administração Trump contra o Irão após o abandono do acordo nuclear assinado em 2015 consiste, na prática, de um verdadeiro ultimato ao regime de Teerão. "Quando terminarmos de aplicar todas as sanções, o Irão estará a lutar para manter viva a sua economia", ameaçou o chefe da diplomacia norte-americana, garantindo que o impacto das sanções "será cada vez mais doloroso" se o regime não inverter o curso. Mike Pompeo não falou em mudança de regime, mas deixou claro nas entrelinhas que "cabe ao povo iraniano decidir se pretende continuar com esta liderança".



Além do fim de todas as atividades nucleares - incluindo o enriquecimento de urânio para fins civis - e do apoio a grupos terroristas, os EUA exigem ainda o fim das ameaças de destruição contra Israel, o cancelamento dos testes balísticos, a libertação de todos os americanos presos no país e o fim da ingerência iraniana nos países da região.