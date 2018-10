Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA financiam recolha de informações pelos militares com 20 mil milhões de euros

O financiamento das atividades de recolha e tratamento de informações por parte dos militares norte-americanos vai ascender a 22,1 mil milhões de dólares (19,5 mil milhões de euros), divulgou esta terça-feira o Departamento de Defesa.



Este é o valor inscrito no orçamento para o ano 2019 que, em termos orçamentais, decorre entre 01 de outubro e 30 de setembro.



Para comparação, o valor do orçamento total do Ministério da Defesa português, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019, é de 2,3 mil milhões de euros, que representa um acréscimo de 17,5% em relação ao do ano anterior.



Em comunicado daquele Departamento (DoD, na sigla em Inglês) adiantou-se que não vão ser divulgados mais detalhes relativos a este orçamento ou a programas de ação, por estarem "classificados por razões de segurança nacional".



No sítio do Gabinete do Diretor das Informações Nacionais (ODNI, na sigla em Inglês) na internet detalha-se que o orçamento das informações norte-americana tem duas componentes principais: a militar e a nacional.



A soma do orçamento destas duas componentes supera os 81 mil milhões de dólares.



A designada 'comunidade de informações' dos EUA inclui 17 organizações, como consta no sítio na internet da que lhes serve de 'chapéu', o ODNI.



Com exceção do ODNI e da Agência Central de Informações (CIA), consideradas agências independentes, mais de metade (8) das outras 15 pertencem ao DoD, com as restantes sete divididas por outros departamentos e outras agências.



Aquelas oito são a DIA (apoio a combate e planeamento), NSA (codificação), NGA (geoespacial), NRO (satélites) e serviços de informações de cada ramo das forças armadas: exército, marinha, 'marines' e força aérea.



Os outros sete distribuem-se pelos departamentos de Energia (Gabinete de Informação e Contra Informação), Segurança Interna (Gabinete de Informação e Análise; Informações da Guarda Costeira), Justiça [polícia federal (FBI) e serviço de informações da agência antidroga (DEA)], Estado (Gabinete de Informações e Investigação) e Tesouro (Gabinete de Informação e Análise).