EUA garantem que querem desanuviamento de conflito no Médio Oriente

Os Estados Unidos garantiram esta terça-feira que pretendem um desanuviamento, para evitar "conflito regional" no Médio Oriente, apesar dos recentes ataques norte-americanos no Iémen em resposta aos ataques Houthis no Mar Vermelho.

"Não procuramos um conflito regional, longe disso. Procuramos impedir a propagação do conflito e criar condições para um desanuviamento", disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, no Fórum Económico Mundial, que decorre na cidade suíça de Davos.

Desde sexta-feira, norte-americanos e britânicos têm levado a cabo vários ataques contra rebeldes iemenitas, que dizem estar a atacar navios ligados aos interesses israelitas em solidariedade com os palestinianos em Gaza.