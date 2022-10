EUA impõem mais sanções por morte de jovem detida pela "polícia da moral"

Os Estados Unidos impuseram esta terça-feira novas sanções a membros da agência de serviços secretos do Irão, líderes da Guarda Revolucionária e diretores prisionais, 40 dias após a morte de uma jovem curda iraniana detida pela "polícia da moral".

As sanções do Governo norte-americano decretaram o congelamento de bens e o pagamento de multas a dez membros da liderança do Irão, prosseguindo uma série de medidas impostas a Teerão pela repressão exercida sobre os manifestantes e interrupção do acesso à internet.

Entre os alvos das mais recentes sanções, estão o comandante da organização de serviços de informações da Guarda Revolucionária iraniana, diretores de algumas prisões e uma empresa iraniana cuja atividade consiste em filtrar as redes sociais.