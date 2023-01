EUA impõem novas sanções a responsáveis iranianos pela repressão dos protestos

O Departamento do Tesouro norte-americano impôs esta segunda-feira novas sanções a funcionários iranianos devido à repressão dos protestos antigovernamentais, visando o vice-ministro dos Serviços de Informações, Naser Rashedi, e uma fundação vinculada à Guarda Revolucionária.

As sanções, que incluem também responsáveis da Guarda Revolucionária, foram coordenadas com a União Europeia (UE) e o Reino Unido e bloqueiam todas as propriedades dos visados nos Estados Unidos e proíbem as transações económicas e comerciais.

Este é o nono pacote de sanções ao Irão imposto pelos Estados Unidos desde o início dos protestos em setembro de 2022, desencadeados pela morte da jovem Masha Amini após ser detida por uso incorreto do véu islâmico.