EUA impõem sanções a altos membros da Justiça de Myanmar

Os Estados Unidos decidiram hoje impor sanções a altos membros da Justiça de Myanmar e ao operador de um dos principais portos do país, por violações de direitos humanos desde o golpe de Estado militar há um ano.

As sanções visam o procurador-geral do país, o juiz presidente do Supremo Tribunal e outros altos membros da Justiça de Myanmar (antiga Birmânia), segundo o anúncio feito pelos Departamentos de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos quando se cumpre um ano do golpe de fevereiro de 2021, que substituiu um governo civil por um regime militar.

São também alvo das sanções norte-americanas os presidente da comissão anticorrupção de Myanmar e a KT Services and Logistics Company, que opera um grande porto no centro económico de Myanmar, em Yangon, bem como o presidente desta empresa, além do departamento de compras do Ministério da Defesa do país.