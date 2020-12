EUA instam Coreia do Norte a estabelecer contactos diplomáticos com Joe Biden

O vice-secretário de Estado norte-americano, Stephen Biegun, instou esta quinta-feira a Coreia do Norte a estabelecer contactos diplomáticos com a futura administração Biden, qualificando a diplomacia como "a melhor" e "única via" para solucionar o conflito na península.

"Encarando o futuro, continuo convencido de que a diplomacia continua a ser a melhor via, de facto é a única via, para solucionar os nossos desafios com a Coreia do Norte", disse Biegun durante uma conferência hoje em Seul.

"Pyongyang realiza em breve acontecimentos decisivos, sobretudo o oitavo congresso do partido em janeiro. Pedimos encarecidamente à Coreia do Norte para usar o tempo que falta para retomar o caminho da diplomacia", afirmou.