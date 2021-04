EUA investigam dois novos casos de coágulos sanguíneos após administração da vacina Covid-19 da Johnson & Johnson

As autoridades de saúde dos Estados Unidos estão a investigar dois novos casos de coágulos sanguíneos após a administração da vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a Covid-19.



A informação foi divulgada esta terça-feira pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.







Os dois novos casos surgem dias depois dos reguladores de saúde terem retomado o uso da vacina da Johnson & Johnson, após uma pausa de 10 dias para investigação entre a inoculação e o surgimento de coágulos sanguíneos.

O anúncio da retoma da imunização contra o novo coronavírus usando a vacina de uma só dose Johnson & Johnson foi feito em comunicado conjunto do CDC e da Administração para Alimentos e Medicamentos (FDA).

Em linha com a recomendação dos peritos, as duas agências governamentais sustentam que o benefício do uso da vacina supera os riscos da sua administração, ligados a casos muito raros de coágulos sanguíneos, que levaram à suspensão do seu uso há 11 dias.