EUA negam envolvimento com ataques a Nord Stream e acusam Rússia de tentar desviar atenções

Os Estados Unidos da América (EUA) negaram esta terça-feira, nas Nações Unidas, qualquer envolvimento com os ataques aos gasodutos Nord Stream e acusaram a Rússia de tentar desviar as atenções dos eventos que assinalam um ano da invasão da Ucrânia.

A Rússia convocou esta terça-feira uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para abordar as explosões que ocorreram em setembro do ano passado nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, depois de fazer circular uma resolução que pedia uma investigação das Nações Unidas à sabotagem. Contudo, a resolução não foi levada a votação na reunião.

Várias delegações ocidentais questionaram o 'timing' desta reunião, agendada cerca de cinco meses após as explosões e precisamente para a semana em que a ONU tem uma ampla agenda dedicada a assinalar um ano da guerra na Ucrânia, incluindo a votação de uma resolução em Assembleia-Geral que condena a invasão russa e pede a retirada das tropas.