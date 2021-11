EUA ordenam a empresas privadas que vacinem trabalhadores contra a Covid-19

A administração dos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira que as empresas privadas com mais de 100 postos de trabalho devem garantir que a partir do próximo dia 04 de janeiro os funcionários estão vacinados contra o novo coronavírus.

Caso recusem a vacina, os trabalhadores destas empresas devem submeter-se a testes médicos semanais e ao uso permanente de máscara de proteção sanitária.

Trata-se da medida de saúde de âmbito laboral mais significativa aplicada nos Estados Unidos desde o início da pandemia de covid-19, abrangendo um grupo de 84 milhões de trabalhadores do setor privado, de acordo com os cálculos da Casa Branca.